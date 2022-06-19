Це може зіграти нам на користь, – Жданов пояснив, як напад Білорусі "допоможе" Україні

Загроза нападу та навіть безпосереднє вторгнення армії Білорусі в Україну може певним чином зіграти нам на користь. За такого варіанту розвитку подій західні партнери можуть збільшити обсяги постачання зброї Україні.

Якщо Білорусь нападе, зброї постачатимуть більше

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами це буде логічною відповіддю на дії російського агресора та його білоруського підданого.

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Для того, щоб забезпечити Збройні Сили України та надати їм можливість встояти та розгромити війська Білорусі, які будуть вторгатися. Тут навпаки все може зіграти нам на користь,

– пояснив Жданов.

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Загроза нападу Білорусі може бути реальною

Експерт розповів, що до 8 липня у Білорусі триватимуть "навчання з мобілізації". Після того, як зберуть військовозобов'язаних, за їхніми діями потрібно буде спостерігати.

Якщо їх продовжать навчати та почнуть "садити на техніку", тоді можна буде говорити, що Білорусь більш-менш серйозно готується до нападу. Програма такої підготовки зазвичай розрахована на 2 – місяці.

Білоруським військам у контексті вторгнення в Україну ставитимуть завдання відрізати шляхи постачання західної зброї. Це є найвищою метою для Путіна.

Однак, якщо реально, найбільше, що вони зможуть зробити – це на певний час відвернути увагу частини ЗСУ від інших напрямків бойових дій з Росією.

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Білоруська армія не має ані бойового досвіду, ані мотивації та бажання нападати на Україну. Ті, кому цього хотілося, вже найнялися до російських військ та зараз воюють під ворожими триколорами на Запорізькому напрямку.

Натомість серед більшості білорусів, зокрема і військовозобов'язаних, яких мобілізують, панують антивоєнні настрої. Вони проти війни та втручання у неї. Лукашенко відстежує це та розумію загальну ситуацію, а тому, ймовірно, намагатиметься уникнути нападу.

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