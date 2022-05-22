Це нацизм, – посол Великої Британії показала, як росіяни спалюють книжки з історії України

Пані посол Великої Британії опублікувала фото, на якому видно, як горять книжки з історії України. Їх підпалили російські окупанти.

Деталі від Сіммонс

Мелінда Сіммонс зазначила, що це – ніяка не "денацифікація". Саме таким терміном росіяни називають ті звірства, які скоюють в Україні.

Читайте також NYT показало нові докази звірств росіян у Бучі: перед розстрілом людей зняли кілька камер, 18+

Підпалені книжки з історії України – це не денацифікація. Це протилежне,

– зазначила представниця Великої Британії в Україні.

Зауважимо, на фото видно охоплену вогнем купу книг. Деякі з них вже перетворилися на згарище, а інші – чекають на таку ж долю.

До речі, книги надруковані російською мовою.



Росіяни спалюють книги з історії України / Фото Мелінди Сіммонс

На початку травня у Підмосков'ї загорілося видавництво "Просвещение". Це досить іронічно, адже напередодні це видавництво вирішило прибрати з усіх підручників історії згадку про Україну та Київ. Унаслідок сильної пожежі все, що було на складі, згоріло вщент.

Читайте також Постапокаліптична картина: ексклюзивний фоторепортаж з ринку після потужного обстрілу Харкова

Кремль почав відмовлятися від терміну "денацифікація"

Цинічне вторгнення в Україну та масові атаки мирних міст військово-політичне керівництво Росії називає різними брехливими термінами. Серед них є "денацифікація", "демілітаризація" та "спеціальна воєнна операція". Кремль робить все, щоб не називати війну війною. Вживати це слово росіянам взагалі заборонено.

Однак після майже трьох місяців війни пропагандисти почали рідше використовувати термін "денацифікація". Причина виявилася доволі кумедна та іронічна – росіяни не розуміють значення цього слова, а дехто взагалі не може його вимовити. Тому тепер рупори Кремля практично уникають використання цього терміна.

До речі, на такий "провтик" ворога відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що росіяни вдерлися в нашу країну під надуманим приводом, а потім просто передумали. Політик пригрозив окупантам, що саме на них чекає денацифікація. Україна та світ повинні знищити російський нацизм.

Це може вас зацікавити – Володимир Путін хоче створити свою Вікіпедію: відео