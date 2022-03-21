Це найбільше випробування для світу: Зеленський про зміни у світі через війну

Володимир Зеленський розповів, що російсько-українська війна є випробуванням для світу. Зокрема президент також пояснив, як зараз змінюється світ.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю іноземним журналістам на 26 день війни.

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Війна – це випробування для світу

Президент України відповів на питання журналіста щодо того, що є центральним в історичних змінах, які відбуваються зараз в Україні та у всьому світі чи Європі.

Мені здається, що це найбільше випробування для всього світу. На жаль, це відбувається на нашій землі,

– сказав Зеленський.

Пояснив, що говорить це як громадянин країни, адже не радів би через загибель людей на інших землях. Проте президент зауважив:

"для нас це (мовиться про війну – 24 канал) більш болісно, ніж іншим країнам. Адже ми тут і це про наших людей;

у всіх сім'ях хтось воює, хтось постраждав, хтось виїхав зі своєї домівки – тобто всі постраждали і всі постраждають, коли будуть висновки".

Бачимо зміни процесів, які ведуть до народовладдя

Президент пригадав, що з початку пандемії не міг отримати вакцину на рівні з іншими державами.

Я не міг нашкодити нашій державі і говорити про те, що у нас не так багато партнерів у світі. Їх мало, і ми отримуємо дуже мало. На жаль, я повинен робити висновки, що нам доведеться змінювати нашу політику і максимально все робити самостійно,

– підсумував президент.

Додав, що думав, що у випадку війни ми можемо залишитись у колі небагатьох держав – так і сталось. Проте країна має декілька держав реальних партнерів, з якими працювали тихо.

Володимир Зеленський пояснив, що світ вже змінився – політики бояться своїх людей та соціальної відповідальності.

Ба більше, нас підтримують народи, а деякі лідери – не на 100%. Проте думка людей сильніша.

Тобто ми бачимо зміни процесів, які ведуть до реального практичного народовладдя,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що мовиться про лідерство, а не командування.