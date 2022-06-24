Це найоптимістичніший сценарій, – Фурса припустив, коли Україна стане членом ЄС

Для статусу кандидата на членство в Європейському Союзі Україна швидко підготувала все необхідне. Однак для того, аби стати членом ЄС, нам знадобиться значно більше часу.

Про це 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що для нас немає жодних проблем, аби заповнити необхідні документи, однак реальні дії, це вже значно важче.

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На реформи потрібен час

Він наголосив, що втілювати в життя справжні та необхідні для нашої держави реформи – значно важчий процес. Ба більше, частину з них просто неможливо зробити швидко.

До прикладу, це судова реформа, чи імплементація закону про олігархів відповідно до рішення Венеційської комісії. Утім, як зауважив Фурса, найімовірніше воно буде не дуже компліментарним до того тексту закону про олігархів, який зараз є.

За словами Фурси, якщо мовиться про ухвалення законодавства, то можна увімкнути "турборежим", головне, щоб не наробили помилок. Однак деякі реформи навіть фізично неможливо імплементувати швидко.

Коли Україна могла б стати членом ЄС

На його думку, якби ми припинили залишатись аутсайдерами в запровадженні реформ, як це було завжди, а почали все швидко робити, й стали відмінниками, то шанси України увійти до Європейського Союзу достатньо високі.

Думаю, що років 5 нам ще знадобиться, особливо, якщо враховувати війну та відновлення після неї. Це найоптимістичніший сценарій,

– заявив Фурса.

Як він зазначив, якщо поглянути на досвід інших країн, які вступали в ЄС, то у середньому перехід від кандидатства до членства займав близько 10 років. Крім того, Фурса наголосив, що Україна має впроваджувати ці реформи так, як зараз можливо.

"Це довгий процес, але маємо йти цим шляхом. Необхідно, щоб наші партнери бачили, що ми стараємось", – наголосив Фурса.

Кандидатство України в ЄС: останні новини

Голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, що змінює для України кандидатство у Європейському Союзі. Вона наголосила, що реформи потрібні не для Європи, а насамперед – для українців.

У Кабінеті Міністрів розповіли про найсуттєвіші привілеї кандидатства України в Європейському Союзі. Зокрема, у відомстві назвали три ключові моменти.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, якими мають бути наступні кроки нашої держави, аби врешті стати членом ЄС. Він наголосив, що попри війну з Росією Україна продовжує втілювати у життя законодавство Євросоюзу.

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