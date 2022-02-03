Це не буде Крим-2, – Сікорський про можливе вторгнення Росії

У разі повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Кремлю не слід розраховувати на те, що це мине без наслідків. Другого Криму точно не буде.

Таку заяву зробив колишній міністр закордонних справ та оборони Польщі Радослав Сікорський. Зараз він європарламентар та ідеологів Східного партнерства.

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Сікорський звернув увагу на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який сказав, що регіон "осиротів" після розпаду СРСР та зникнення організації Варшавського договору.

Але Росія не була "батьком" для цих країн, тому про яке осиротіння може мовитися? Відтак мені здалося, що потрібно говорити мовою, яку інша сторона точно зможе зрозуміти. Нічого для Росії не мине без наслідків, це не буде Крим-2,

– підкреслив ексглава МЗС Польщі.

Він також згадав перепалку з речницею МЗС Росії:

Речниця російського відомства Марія Захарова відреагувала на слова Сікорського. Він раніше назвав Росію "серійним ґвалтівником" й попередив, що у разі чергової агресії вона "отримає по яйцях".

Захарова сказала Росія – жіночого роду. І припустила, що Сікорський став "жертвою концепції гендерної різноманітності".

"Мені здалося, що вони це зрозуміли, тому що речницею МЗС Росії сказала, що Росія не може бути насильником, бо Росія — це жінка. Але варто сказати, що це звучить не дуже переконливо", – сказав Сікорський.

Що передбачає підтримка ЄС

Колишній міністр закордонних справ та оборони Польщі пояснив, що ЄС у договорі має безпекові положення, але це не військовий альянс.

Ми опікуємося питаннями економіки, цивілізаційними стандартами й торгівлею. Європейський Союз робить усе можливе. Це мільярдні транші макроекономічної допомоги, що допомагає стабілізувати національну валюту й економіку,

– розповів він.

За його словами, це має змусити Путіна задуматись. Адже Україна зараз має надзвичайно потужне західне протитанкове озброєння на кожен російський танк на кордоні.

"Я не певен, що російська армія зможе витримати такі втрати. Україна має шанс в оборонній війні", – підсумував Сікорський.

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