ППО збила 60% балістики під час атаки на Київ: Зеленський пояснив, що заважає знищувати більше

Під час атаки на Київ 23 вересня українська ППО збила 60% російських балістичних ракет. Раніше цей показник під час окремих ударів падав до 10% або навіть нуля.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Нью-Йорку.

Яка головна проблема ППО?

Після атаки 23 вересня на Київ президент поспілкувався з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком. Вони доповіли про 3 хвилі балістичних ударів по Києву.

Цього разу українським силам вдалося збити 60% балістичних ракет. Водночас глава держави наголосив, що хотів би бачити значно вищий показник перехоплення.

За словами Зеленського, у 2026 році вже були атаки, під час яких українські сили збивали лише 10% балістики або взагалі не могли перехопити ракети.

І не тому, що в когось не вистачає досвіду. У когось не вистачає ракет,

– пояснив президент.

Зеленський також заявив, що просив президента США Дональда Трампа допомогти Україні з ракетами, попри дефіцит запасів у США та партнерів. Україна паралельно шукає можливості отримати додаткові ракети для ППО від європейських та інших держав.

Він також наголосив, що Київ змушений збирати сотні ракет для ППО буквально "по крихтах".

По дві. По одній. Йдемо на такі кроки... про які вже потім, після війни, будемо розказувати. Ніхто не говорить про сотні чи тисячі. Збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота,

– пояснив Зеленський.

Ці питання часто вирішуються на найвищому рівні, адже звернення між відповідними командами не завжди дають результат через обмежені запаси.

Водночас Зеленський зазначив, що найбільші можливості для масштабної допомоги Україні у цьому напрямку мають США.

Безумовно, масово, хто міг би допомогти – це США. Я прошу президента Трампа піти на зустріч, попри те, що це великий дефіцит і попри те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому сході, скажу чесно. Але ми працюємо з усіма,

– сказав він.