Це не декорації фільму жахів, – Зеленський показав учасникам благодійного вечора жахи війни

Відомий актор Шон Пенн активно відстоює позицію України на глобальному рівні. Він робить усе для того, щоб ніхто не відвертав очі від війни, а підтримка України була постійною.

Організація CORE, яку очолює Шон Пенн, провела благодійний вечір на підтримку України. Актор закликав світ допомагати Україні так, як Україна відстоює мир в усьому світі, бореться за демократію та свободу і демонструє, що жодним загарбникам не вдасться змінити світовий порядок.

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Виступ Володимира Зеленського

Перед гостями благодійного вечора виступив і Президент України Володимир Зеленський. Він показав зіркам ті жахи, з якими українці змушені зустрічатися кожного дня.

Десятки тисяч вибухів та пострілів. Сотні тисяч вбитих та поранених. Мільйони, які втратили свій дім. Це – не лонглайн фільму жахів. Все це – наша реальність. Ви всі бачили зруйновані міста. Це не декорації блокбастера. Це теж наша реальність. Усі жахи, які ви бачили – це не комп'ютерна графіка. Все це відбувається насправді,

– сказав глава держави.

Він запевнив, що ми обов'язково відбудуємо Україну та переможемо у цій війні, але для цього нам потрібна допомога. Він нагадав гостям, як у часи Другої світової війни статуетку "Оскара" зробили з гіпсу, адже весь метал був потрібен на фронті.

"Будь-яка допомога важлива, і ми вдячні за неї. Плавитися мають не статуетки, а зброя агресора, яка несе смерть та розруху", – додав Зеленський.

Відео виступу Володимира Зеленського на благодійному вечорі:

Війна Росії проти України: останні події

Росіяни намагаються сіяти хаос та паніку у надії, що Україна капітулює та піде на поступки російським окупантам. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що усі вологі мрії ворога марні, а наші воїни та народ у цій війні святкуватимуть перемогу.

Російські окупанти не припиняють обстрілів Луганщини та штурму Сєвєродонецька. На жаль, у Лисичанську від ворожого вогню загинула 6-річна дівчинка.

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