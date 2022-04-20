"Це не катастрофа": наскільки небезпечною буде перемога Ле Пен для України
Чинний президент Франції Еммануель Макрон наразі лідирує напередодні 2 туру виборів. Однак інша кандидатка у президенти Марін Ле Пен, яка є прихильницею Путіна, теж ще може перемогти.
Але наслідки будуть не настільки критичні, як про них говорять. Про це в ефірі 24 каналу розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.
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"Вона (Ле Пен – 24 канал) неприємна, але не це катастрофа", – вважає він.
Яковина пояснив, чому так вважає. Якщо Марін Ле Пен буде вигідно співпрацювати з кремлівський диктатором Путіним – вона так і робитиме.
Якщо ж їй буде вигідно дружити з американцями і ненавидіти Путіна, вона так і буде робити. Ле Пен цинічний політик і їй найважливіше утримати владу,
– додав журналіст.
Ле Пен та її скандальні заяви
- Кандидатка у президенти Франції від ультраправих виступає проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.
- Також Ле Пен заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".
- Тож політик Андрій Шкіль напередодні припустив, що це буде відчутною проблемою для світу, якщо Ле Пен переможе у Франції