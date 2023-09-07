Це не мобілізація: у ЗСУ прокоментували закон про військовий облік жінок-медиків

Торік Верховна Рада ухвалила закон про військовий облік жінок-медиків. У ЗСУ наголошують, що військовий облік жінок – це не мобілізація.

У ЗСУ наголосили, що законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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У ЗСУ пояснили, що означає військовий облік жінок

“Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі”, – мовиться у повідомленні.

Яка категорія жінок має прийти в ТЦК та СП

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.

Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Які обов’язки будуть у жінок, що стануть на облік

. Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, то на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби. Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.

Вагітні жінки та жінки-матері

Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) та у зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.

Чи потрібно самостійно йти до ТЦК та СП