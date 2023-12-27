Це не поодинокий випадок: Лубінець відреагував на розстріл українських полонених під Роботиним
Джерело:Дмитро Лубінець
У мережі поширили кадри, на яких російські окупанти розстрілюють трьох українських військових, які потрапили до них у полон. Дмитро Лубінець заявив, що трагедія трапилась у грудні 2023 року на Запорізькому напрямку.
За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно. Посадовець емоційно звернувся до міжнародної спільноти.
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Що заявив Лубінець
Такі страти – це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність,
– заявив Лубінець.
Він пояснив, що кадри з мережі чітко показують, що російські окупанти ціляться та потрапляють кулями в трьох українських захисників. Окрім того, після розстрілу вороги цинічно підходять до тіл українських Героїв, очевидно, намагаючись зрозуміти, чи вони живі, чи ні.
Росіяни розстріляли трьох українських полонених / Скриншот з відео
Дмитро Лубінець зазначив, що ворог цинічний, жорстокий та безжальний: "Він не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права. Женевські конвенції для нього – папірці, які нічого не значать".
Що відомо про трагедію
- У мережі 27 грудня з'явилось відео, на якому видно, як російські окупанти вбивають трьох наших військових. Офіс генпрокурора повідомив, що трагедія трапилась під Роботиним Запорізької області.
- За даними прокурорів, вороги взяли трьох українських військових у полон у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу Роботиного Запорізької області. Через годину після потрапляння в полон окупанти їх розстріляли.
- Таким звірством Росія вкотре порушила статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.