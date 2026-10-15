"Це не схоже на настрій президента": у Зеленського спростували заяву The Atlantic

У мережі шириться інформація, нібито один з ініціаторів атак по московських аеропортах сказав, що у випадку переходу США на бік Росії, Україна буде змушена відмовитись від опору та просити про мир. Про це написав журналіст Саймон Шустер у The Atlantic.

В Офісі Президента заявили, що інформація The Atlantic не відповідає настроям керівництва країни. Про це повідомляє 24 Канал.

Про що йдеться у скандальній статті?

Американський журналіст Саймон Шустер опублікував статтю, в якій посилаючись на українського чиновника написав, що угода Трампа з Путіним щодо російського дизелю позбавила деяких представників команди Зеленського сподівань на перемогу.

Анонімний посадовець, якого назвали одним з ініціаторів плану атак на аеропорти Москви, вважає, що російська економіка принаймні найближчим часом встоїть, попри різні труднощі. За його словами, "дизельна угода" Трампа принесе Кремлю додаткові кошти та послабить стратегію Києва, який розраховував виснажити російську економіку.

Шустер написав, що Україна зберігає чимало способів ускладнювати життя Росії, проте їх може не вистачити, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я.

Зазначимо, що 9 жовтня українські безпілотники змусили росіян тимчасово закрити всі чотири московські аеропорти. В цей момент літак Путіна не міг приземлитися в російській столиці. Ці заходи є частиною операції "Ковьор", коли в Росії блокують авіасполучення.

Згодом, 13 жовтня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву. В атаці на місто брали участь майже 500 БпЛА.

Шустер в іншому матеріалі писав, що з початку вересня українські дрони майже щодня створюють проблеми для авіатранспорту Москви. Ці дії є частиною військової операції M&Ms, яка ґрунтується на дронах українського виробництва, оснащених системами наведення на основі штучного інтелекту, без американських технологій чи розвідданих.

Що сказали у Зеленського?

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відповів на питання, чи можна довіряти інформації, написаній зі статті Atlantic, та чи знає посадовець походження цієї історії.

Складно сказати, що саме мається на увазі,

– сказав Литвин.

На уточнюювальне запитання журналістів, чи є інформація у статті сумнівною, та чи могли в оточенні президента обговорювати подібне, радник зазначив, що операцію "Ковьор" придумав Володимир Зеленський, і вона не мала ніяких радників-ініціаторів, одному з яких приписують слова про зневіру в можливості України успішно протистояти країні-агресорці.

Також чиновник підкреслив, що Київ не ескалює, а відповідає на удари Москви, зокрема по енергетиці.

Про шо це Саймон там написав – хай Саймон сам і коментує. Це не схоже на настрій президента,

– заявив Литвин.

Нагадаємо, що українські військові продовжують завдавати країні-агресорці серйозної шкоди. У ніч проти 15 жовтня ВМС України завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Внаслідок атаки пошкоджень різної тяжкості зазнали одразу шість російських бомбардувальників Су-34М.