Це не так страшно, лише 10 людей хочуть моєї смерті, – Зеленський про замахи на нього

Ціллю номер один для Росії в Україні, окрім територій, також є президент Володимир Зеленський. Щонайменше 10 замахів на нього вже вдалось зірвати.

Президент розповів в інтерв'ю австралійському каналу Nine Network, що думає про це. Володимир Зеленський відповів у трохи іронічній формі.

До теми Росія у війні з Україною залучила 65% своїх наземних збройних сил, – розвідка Британії

Виходить, що 10 замахів – це 10 людей, які хочуть моєї смерті. То це не так вже й багато та страшно. Думаю, що в президента Росії набагато більше проблем, судячи зі ставлення всього світу до його політики,

– сказав він.

Зеленський вважає свою ситуацію не такою страшною, як в тих українців, котрі пережили тортури від росіян. Адже вони сиділи в підвалах, їх катували, людей знаходили в колодязях. І на тимчасово окупованих територіях це продовжує відбуватись.

Мені страшно за наших людей і особливо за ті сім'ї, які втратили близьких. Я вважаю: поки у тебе є родина й ти не втратив близьких, то нема нічого такого, що б не можна було виправити, нема нічого суперстрашного,

– запевнив президент.

Що каже Зеленський про пропозицію евакуюватися

У глави держави запитали, чому він не прийняв пропозицію США про евакуацію, а вирішив залишитись в Україні на початку вторгнення. Президент відповів, що навіть не вагався щодо цього рішення.

Я навіть не думав, що до мене будуть такі пропозиції. Але, згідно з протоколом, я отримав їх від партнерів. Також всередині держави мені казали люди з безпеки та інших політичних таборів, що це потрібно. Мовляв, Україна в принципі може втратити інституціональність, якщо не буде президента, тому я повинен поїхати в безпечне місце,

– пригадав Зеленський.

Він також аргументував, чому не прийняв таку пропозицію.

"Я точно розумів: мій від'їзд не дасть міцності нашій державі. Навіть якщо так хтось робив раніше і навіть якщо так каже керівництво безпеки, лідери інших країн, то я все одно повинен діяти так, як вважаю. Мені здається, що це був правильний вибір. Я просто не знаю, як би було по-іншому", – зізнався президент.

Останні заяви Зеленського

Президент розповідав, коли йому вперше вдалось покинути укриття з моменту широкомасштабного нападу Росії. Це сталося у період перших днів війни. Президент ненадовго навідався на блокпости. Охорона від цього божеволіла, не робили фото чи відео поїздки.

Також в одному з крайніх інтерв'ю в Зеленського поцікавились, чи не шкодує він про рішення піти в президенти України. Особливо тепер, коли триває війна. Глава держави запевнив, що не шкодує.

Також він розповідав, що думають українці про мирні переговори з Росією. Зеленський переконує, що ставлення змінилось після того, як всі побачили звірства росіян на Півночі. Тепер наші люди хочуть знищувати російських загарбників замість домовленостей про мир.

Що казав президент у зверненні за 1 травня: дивіться відео