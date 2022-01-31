Це не театральні постановки, – американська постпред в ООН поставила на місце російського колегу

Рада безпеки ООН зібралася на засідання, щоб обговорити скупчення військ Росії на кордоні з Україною. Зустріч відбулася 31 січня.

Американська дипломатка Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала істерику російського колеги, який заявив, що зібрання скликали, аби поставити країну-агресора у незручне становище.

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Постійна представниця США в ООН зауважила: "Уявіть собі, як незручно було б вам, якби 100 тисяч військових іншої держави були розміщені на вашому кордоні, як це зараз в Україні".

Для нас ця зустріч стосується безпеки та миру. Для нас вона стосується саме поваги до статуту ООН, який закликає, аби члени Радбезу захищали безпеку. Ми тут не влаштовуємо виступи – це не театральні постановки. Це зустріч не про відносини США та Росією, це зустріч про безпеку держави-члена ООН,

– наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Росія стягнула війська до кордонів з Україною

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Речник Пентагону 31 січня заявив, що вони продовжують фіксувати збільшення кількості військ Росії поблизу кордонів України. Проте не знають справжніх намірів Кремля.

Олексій Резніков вказав, що держава-агресорка не сформувала ударне угруповання. Відмінність від весняного загострення – це плюс 1 000 кілометрів кордону з Білоруссю.

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