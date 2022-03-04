Це не та війна, яка нам потрібна, – розповідає черговий "визволитель" України

Російські військові потрапляють у полон української армії, де роблять зізнання, що не знали справжню ціль свого вторгнення. "Прозрівши" на українській землі, вони закликають своїх земляків з Росії припинити наступ.

Росіяни починають розуміти, що вони гарматне м'ясо

СБУ опублікувала відео зізнань чергового "визволителя" України, який потрапив у полон. Повідомляється, що вдалося затримати російського розвідника Павла Лінчевського, який прямував до Києва.

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Хлопець розповів, що ціллю нападу було швидко та безконтактно дійти до передмістя Києва. Він заявив, що за відмову йти на війну йому загрожувало 25 років тюрми в Росії.

Полонений зазначив, що в Росії у нього залишилися батьки, дружина та дитина, які не знають куди його відправили.

Військовий Лінчевський запевнив, що відчуває вину та сказав російським окупантам, що "це не та війна, яка нам потрібна".

Дивіться відео зізнань полоненого

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