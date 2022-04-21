Це не жест доброї волі, – військовий експерт пояснив припинення штурму "Азовсталі"

Пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео, де нібито президент Росії Путін наказав зупинити штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Наразі невідомо, чи це правдива інформація, але експерти називають причини такого рішення.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що це не жест доброї волі Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Експерт каже, що росіяни розуміють, що не зайдуть в ті катакомби (на "Азовсталі" – 24 канал), бо там загинуть багато їхніх людей.

Вони припиняють штурм "Азовсталі" через те, що регулярні збройні сили Росії перекинули на східний напрямок. Натомість в Маріуполь зайшли кадировці і підрозділи мобілізованих з самопроголошених псевдореспублік,

– заявив Жданов.

Окрім того, військовий експерт переконаний, що бомбардування заводу будуть продовжуватися.

Жданов: Припинення штурму "Азовсталі" не є жестом доброї волі

Ситуація у Маріуполі дуже складна. Ворог практично без зупину обстрілює місто з артилерії , а також завдає ракетних і авіаударів. Через це місто зазнало величезних руйнувань, зокрема розбомблений та майже повністю знищений завод "Азовсталь". Під завалами залишаються сотні людей , серед яких є й діти.

До слова, раніше впійманий СБУ Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, виступив зі зверненням до президентів Росії та України. Він пропонував обміняти себе на цивільних та захисників Маріуполя. У Кремлі зазначили: сюжет бачили, реакції поки нема.

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