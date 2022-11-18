Це не змінить рівень підтримки від наших союзників, – Клімкін про падіння ракети в Польщі

Розслідування обставин падіння ракети на територію Польщі триває. Над цим працюють НАТО, поляки й українські фахівці.

Ми матимемо результати і зрозуміємо їх, тому що це союзницька справа та солідарність. Про це 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Варте уваги Загинули на місці: деталі про жертв падіння ракети у Польщі

Відповідати має Росія

Раніше йшлося про те, що Україна могла збивати російську ракету, яка летіла у бік Польщі. Експерти пояснюють, що С-300 самознищуються у повітрі, якщо не влучають у ціль. Однак перероблені ракети можуть завдати шкоди на землі. Цікаво, що їх має саме Росія.

Те, що ми матимемо технічну картину, абсолютно неважливо для розуміння відповідальності. Тому що політична, військова і моральна відповідальність однозначно на Росії,

– наголошує Клімкін.

Ми маємо повне право захищатися відповідно до в статуті ООН. Безумовно, Росія його абсолютно не дотримується.

"Усі ці технічні деталі будуть з'ясовані. Вони важливі, ми їх зрозуміємо. Але це нічого не змінює в сенсі картини війни та відповідальності за скоєні злочини. Я впевнений, що це ніяк не змінить рівень підтримки з боку наших союзників",

– підкреслює ексміністр закордонних справ України.

Відомо, що поляки відмовилися від консультацій за 4 статтею Вашингтонського договору. На думку Клімкіна, це неправильно, їх вартувало провести. Що ж до 5 статті НАТО, її застосування передбачає доведення свідомої атаки.

Я вважаю, що Росія вже давно веде свідому війну також проти Заходу, а починаючи з вибухів на "Північних потоках" – вже безпосередньо. З усім тим наші союзники поки намагаються уникнути ескалації. Стримувати потрібно не нас, а Путіна,

– підсумував Павло Клімкін.

Гаазький суд ще ЗДИВУЄ / Чому Путін боїться перемовин: дивіться відео

Падіння російських ракет у Польщі: основне

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 15 листопада. Згодом стало відомо про вибух у населеному пункті Польщі, розташованому поблизу кордону з Україною.

У МЗС Польщі підтвердили падіння ракети російського виробництва. Внаслідок інциденту загинуло двоє мирних мешканців. Це стало причиною виклику міністром закордонних справ Збігнєвом Рау посла Росії для пояснень.

Польща ухвалила рішення привести війська у бойову готовність. Крім того, Анджей Дуда скликав Радбез, а також наполіг на терміновій зустрічі членів НАТО. Глава держави також поспілкувався з Джо Байденом, Єнсом Столтенбергом та Володимиром Зеленським.

У США заявили про початок розслідування падіння ракет у Польщі. На цьому наголосили як у Білому домі, так і у Держдепі. Вашингтон прагне з'ясувати, чи було це випадковістю, чи Росія спланувала атаку по країні-члену НАТО навмисно. Усе, що відомо про подію – читайте у матеріалі.