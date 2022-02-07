Це нелогічно для Росії, – військовий експерт про "нищівний наступ" на Київ

The Washington Post повідомило, що Росія вже стягнула до українських кордонів 70% засобів, які потрібні для вторгнення в Україну. Однак наступ на Київ для Кремля є нелогічним.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що дані США не збігаються з реальною ситуацією.

До теми Росія вже стягнула 70% сил та засобів необхідних для вторгнення, – The Washington Post

"Росії невигідно руйнувати Київ, щоб потім його відбудовувати та створювати тут якусь нову адміністрацію. Це цілком нелогічно", – наголосив Жданов.

Дані США не відповідають дійсності

Екперт вважає, що факти, якими апелює США, не відповідають інформації у американських військових підручниках, за якими офіцери навчаються планувати і вести бойові дії.

Зазвичай втрати сторони, яка наступає, в 3 або іноді в 5 разів перевищують втрати тієї сторони, яка обороняється. За їхніми даними (США – 24 канал) все навпаки,

– додав експерт.

Він також зауважив, що протитанкову зброю, яка зараз надходить в Україну, може застосовувати військовий на мінімальному ступені навчання. Тому бої в містах, де користувались такою зброєю, раніше закінчувались перемогою.

Згадайте Грозне у 1998 році, першу чеченську кампанію. Маяковська бригада була спалена вщент на вулицях Грозного тільки через застосування ручних, протитанкових гранатометів. Олег Жданов військовий експерт

Геополітична гра США з Росією

Жданов припустив, що заяви Білого дому – частина другої хвилі інформаційної спецоперації, яку проводять США в геополітичній грі з Росією. Спочатку вони повідомляли, що біля українських кордонів зафіксували 100 тисяч російських військових, зараз – що їх там 60 батальйонів.

Це зовсім різні підходи в оцінці можливостей противника. Такі батальйони можуть налічувати до тисячі осіб. 60 батальйонів – це 60 тисяч людей, а де ще 40 тисяч ділось?

– сказав він.

Російська армія не готова до вторгнення

Військовий експерт зазначив, що в Росії не оголошена мобілізація, немає збору резервістів. Військові ж відпрацьовують завдання у мирний, а не в воєнний час.

Немає накопичення людського резерву. Тоді питання: "Хто буде воювати, якщо немає людей?

– додав експерт.

За його словами, ситуація біля кордонів непроста, але те, що Росія завтра готова йти в бій – не відповідає дійсності.

Олег Жданов про імовірність наступу на Київ: дивіться відео 24 каналу

Якщо у лютому в Україні відбудеться потепління, ц е завадить російській армії йти у наступ. Водночас, навіть під час заморозків військовим буде дуже складно.

Техніку треба постійно прогрівати, а найголовніше – треба гріти людей. З бійців, які замерзли, в бою толку не буде,

– наголосив він.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Заяви США щодо наступу Росії