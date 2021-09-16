Це нервує Путіна, він втратив країну, – "слуга" Бардіна про шлях України до ЄС

Перед Україною стоїть питання руху у напрямку до Євросоюзу. Однак це не подобається Путіну, бо ламає його плани.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі сказала народна депутатка від "Слуги народу" та членкиня постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марина Бардіна. Вона зазначила, що Україна досі продовжує визначати для себе європейський шлях розвитку.

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Бардіна: Путін розглядав Україну як складову імперії

За словами Бардіної, європейський вибір України, звісно, не подобається Володимиру Путіну, оскільки в нього особисті амбіції будувати імперію. Україну російський президент розглядав як одну зі складових імперії.

Україна показала, що хоче бути частиною Європейського Союзу, що наше майбутнє за цивілізацією, за цінностями, розвитком,

– зазначила нардепка.

"Звичайно, це все нервує Путіна, тому що він втратив країну, на яку розраховував, включаючи нас до імперських вподобань. Сьогодні перед нами величезні виклики", – додала вона.

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