Це ніщо у порівнянні з тим, що буде після нападу на Україну, – Держдеп про обвал рубля

Російський рубль помітно впав до американського долара, приблизно на 50 копійок. Це сталося 24 січня.

А тижнем раніше обвалився фондовий ринок Росії. Такі події прокоментували у Держдепі США – кажуть, буде ще гірше.

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Буде ще гірше, – Держдеп про падіння рубля

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс на брифінгу 25 січня прокоментував обвал рубля і фондових ринків Росії. За його словами:

Це природно, що на дії Москви реагують інвестори та гравці фондових ринків, і що рубль та біржові індекси Росії опустилися до найнижчих значень за рік.

Та у випадку нового вторгнення Росії в Україну кремлівська влада вважатиме нинішні труднощі буквально дещицею – у порівнянні з тим, що чекає російську економіку.

Що ми бачимо зараз – це ніщо у порівнянні з падінням російської економіки у випадку вторгнення в Україну. Ми готові робити все можливе, щоб стримати Росію від нової агресії,

– сказав представник Держдепу.

І додав, що мовиться не тільки про США: про швидку і жорстку відповідь попереджають Росію багато країн.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Нагадаємо:

18 січня у Росії зафіксували обвал фондового ринку – найбільший за два минулі роки.

А 24 січня курс російського рубля до долара знизився на 50 копійок, що теж розцінили як обвал.

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