Це обов'язок Росії, – Кент про закінчення війни на Донбасі
Джерело:"Радіо Свобода"
США визнають суверенність та незалежність України, а також засуджують російську агресію на наших територіях. Там вважають, що саме Росія повинна закінчити війну – це її обов'язок.
Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент. Він визнав, що саме Росія – країна-агресор.
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"Саме Росія є країною-агресором, вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна", – сказав Кент.
За його словами, війна на Донбасі – це 100% провина Росії.
І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України,
– наголосив Кент.
Допомога Вашингтону
Він запевнив, що Вашингтон постійно працює над цим питанням. Політики США намагаються завжди у належний спосіб підтримати Україну. Зокрема, у сфері оборони.
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