Це окупація, – голова казахської діаспори про введення військ Росії
7 січня 2022 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Readovka"
Голова казахської діаспори в Росії Полат Джамалов прокоментував введення військ ОДКБ в Казахстан. За його словами, це окупація, яка може мати жахливі наслідки.
За словами Джамалова Росія може використати ситуацію "для захисту росіян". Про це голова діаспори заявив в ефірі радіо "Говорить Москва".
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Ситуація може стати страшною
Полат Джамалов заявив, що введення військ ОДКБ на прохання Касима-Жомарта Токаєва і зокрема російських, матиме негативні наслідки. Особливо, якщо Росія захоче "захистити своїх".
Це природна окупація. Якщо надасть їй характеру, що з'явилися, нібито захищаючи росіян, це буде кошмар,
– заявив Джамалов.
Введення військ в Казахстан: головне
- На фоні загострення протестів, які тривають від 3 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести війська.
- Того ж вечора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Радбез ОДКБ вирішив відправити свої війська в Казахстан.
- Від ранку 6 січня в Казахстан прибувають військові з країн-членів ОДКБ. У Міноборони Росії прибуття своїх військ підтвердили лише ввечері того ж дня.
- 7 січня в Казахстан своїх "миротворців" відправили і з Таджикистану, Киргизстану та Вірменії.
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