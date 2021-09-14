Це ознака цивілізованих країн, – Шмигаль підтримує запровадження подвійного громадянства

Денис Шмигаль заявив, що він підтримує ідею запровадження подвійного громадянства в Україні. Прем'єр-міністр зазначив, що у багатьох цивілізованих країнах це звичайна норма.

Про своє ставлення до подвійного громадянства глава Кабінету Міністрів розповів під час пресконференції 14 вересня.

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Шмигаль про ідею подвійного громадянства в Україні

Скажу особисту думку. Подвійне громадянство – ознака багатьох цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство – це звичайна норма,

– заявив прем'єр.

Однак він додав, що для нього неприпустимим є подвійне громадянство з країною-агресором.

Крім того, Шмигаль нагадав, що велика кількість українців проживає за кордоном. "Це мільйони або десятки мільйонів людей українського походження. Багато з них хотіли б мати паспорт українця. Чому ні", – зауважив глава уряду.

Прем'єр вважає, що громадянин Канади може прозоро та законно стати громадянином і України. "Це люди, які зможуть підтримувати Україну, брати участь у суспільному житті, залучати інвестиції, можливо, повертатися в країну", – пояснив він.

Свою позицію Шмигаль підсумував, зазначивши, що подвійне громадянство має бути в Україні, бо це лише посилить її.

Графа про подвійне громадянство буде в декларації

Наразі в Україні заборонене подвійне громадянство. Тобто, якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Але позбавити його може лише президент України, автоматично при отриманні паспорта іншої держави український паспорт не анульовується.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив графу про подвійне громадянство у деклараціях. Так він увів у дію рішення Ради з нацбезпеки та оборони від 16 липня.

Таку графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів через подвійне громадянство.