Це пастка від Росії, – Жданов прокоментував "задню" Путіна щодо зернової угоди

Зернова угода продовжує працювати, адже конвой суден від Туреччини та України таки пішли коридором. Росія дуже швидко дала задню.

Владімір Путін заявив, що Росія не виходила із зернової угоди. Мовляв, вона просто призупинила свою участь в ініціативі. Що це означає? Можливо, росіяни стоятимуть осторонь і спостерігатимуть. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

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Могли вплинути Туреччина та ООН

За словами Жданова, Путін не розірвав цю угоду після консультації з турецькою стороною. Ймовірно, він міг отримати певну інформацію від генерального секретаря ООН, який є гарантом угоди. Водночас Росія вимагає гарантій безпеки від України.

Які ми можемо дати гарантії, якщо у нас немає флоту? Ми не можемо пошкодити ці кораблі. Я так розумію, що це чергова пастка з боку Росії,

– наголосив військовий експерт.

Так, можна розглянути два варіанти:

Якщо ми скажемо, що гарантуємо безпеку конвоїв із зерном, завтра Путін втопить будь-який суховантаж і скаже, що це зробила Україна. Тобто ми не змогли забезпечити виконання цих гарантій.

Якщо ми відмовляємося давати гарантії, Путін знову ж таки каже, що Україна не хоче гарантувати безпеку цих конвоїв. "Ми не можемо їх гарантувати. "Ми можемо забезпечити виконання умов угоди в плані відвантаження зерна й відправки його споживачу або покупцю", – зауважив Жданов.

"Те зерно, яке ще не вивезене, це врожай того року. А вже на підході врожай цього року, він завантажений в елеватори й лежить на струмах. Зерна дуже багато, воно поповнилося", – підкреслив Жданов.

Але здебільшого це зерно, яке викуповує ООН. Країни своє вже забрали у першу чергу.

Очевидно, Путіну пояснили, що зривати цю угоду дуже загрожує наслідками. І він зробив реверанс. "Ми нікуди не виходили, у нас перекур, ми призупинили свою участь",

– акцентував військовий експерт Олег Жданов.

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