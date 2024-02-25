Це перша війна дронів, перша війна, у якій збили "Кинджал", – Умєров

В Україні триває форум "Україна. Рік 2024". Під час нього міністр оборони України висловився про війну, яку розпочала Росія проти України.

Війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає 24 Канал.

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Досвід України стане фундаментом створення нової світової архітектури безпеки

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив у своїй промові, що війна Росії проти України сьогодні – це найбільша війна з часів Другої світової.

Умєров зазначив, "маємо лінію фронту протяжністю 3200 кілометрів, маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів".

За словами міністра оборони, на сьогодні Україна – єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а Україна є єдиною країною, яка має унікальне знання про особливості ведення війни російською армією на полі бою.

Крім цього, Умєров зауважив, що є розуміння ворожих тактик, стратегій, та відомо про їхні сильні та слабкі сторони. "Ми збираємо досвід з поля бою, проводимо аналіз, розробляємо рекомендації виробникам", – наголосив Умєров.

Він зазначив, що саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі. Умєров наголосив, що "працюємо, щоб вона була ще коротшою".

Міністр також нагадав, що на останньому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони ухвалили рішення про створення спільного Центру аналізу підготовки та освіти. Це – перша спільна інституція Альянсу та України.

Наше знання та досвід стануть фундаментом створення нової світової архітектури безпеки,

– наголосив Умєров.

Війна, в якій багато чого відбувається "вперше"

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше. За його словами, це перша війна з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст.

Умєров зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 8 тисяч ракет.

Це війна, де вперше збили "Кинджали. Слава українським воїнам. Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. Це перша війна зі смартфонами в руках, де окрім конвенційних засобів, ми щодня боремося в гібридній інформаційній війні. Це перша війна такого масштабу зі швидкістю оприлюднення інформації в кілька хвилин, з сотнями і тисячами джерел комунікації, анонімних джерел інформації, безпрецедентної пропаганди та інформаційних атак,

– наголосив міністр оборони.

Русем Умєров зазначив, що "наша зброя в інформаційній війні – правда і наша мета донести її світу".

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