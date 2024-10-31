Це питання днів, – Зеленський про перші бої ЗСУ з північнокорейцями

Північнокорейські війська вступають у війну на боці російських загарбників. Тож перші бої ЗСУ з армією КНДР – це питання кількох днів.

Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив український президент Володимир Зеленський, розповівши, яку небезпеку становить їхнє залучення у війну.

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Зеленський оцінив загрозу залучення військ КНДР у війну

Володимир Зеленський підтвердив перебування військ КНДР у Курській області. У президента також поцікавилися, чи вже були якісь зіткнення Збройних Сил України з північнокорейськими солдатами, однак той поки це заперечив.

Ні, ще ні. Будуть. Це питання вже в днях, а не в місяцях,

– зазначив глава держави.

Як каже президент, росіяни застосовуватимуть ці війська, кидаючи їх у бій першими, аби уникнути втрат серед власного особового складу. За його словами, Путін боїться проводити мобілізаційні заходи у своїй країні, бо це б'є по його рейтингу.

Тож війська КНДР для диктатора, на думку Зеленського, "це вихід" з поточної ситуації. Він також вважає, що це вигідно безпосередньо для самого Кім Чен Ина, оскільки північнокорейські військові наразі не мають бойового досвіду у веденні сучасної війни.

"Вони (росіяни – 24 Канал) застосують ці війська, безумовно ці люди загинуть, безумовно вони спробують робити все, щоб гинуло більш північнокорейських військових, значить вони їх будуть штовхати вперед", – наголосив президент.