Це питання неприпустиме для Зеленського, – політолог про обшуки в ексміністра Любченка

Першому віцепрем'єр-міністру – міністру економіки Олексію Любченка пророкували місце глави уряду. Однак днями він написав заяву на відставку, а 3 листопада до нього з обшуками прийшли СБУ, НАБУ, САП.

Про це у прямому ефірі розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. Він зазначив, що тут мовиться про очищення влади.

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"Ситуація з тим, щоб Любченка призначити прем'єр-міністром – це була внутрішня гра. Саме намагання створити інформаційні приводи, щоб про нього думали й помічали. У нього був позитивний кейс. Це тоді, коли він займався податковою політикою", – сказав політолог.

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За словами Петренка, підвищення на посаді Любченка не призвело до успіхів. Міністр 2 листопада подав у відставку.

Логічне питання – чому так трапилося. Й тому бачимо якраз такий підхід, який демонструє, що є підозра в корупції. Думаю, що це питання неприпустиме для Зеленського. Iгор Петренко Політолог та доктор політичних наук

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