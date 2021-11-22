Це поки що космос, – Корнієнко анонсував створення мобільного додатку Ради
Джерело:"Фокус"
Олександр Корнієнко заявив, що на посаді віцеспікера планує активно зайнятись створенням смарт-парламенту. За його словами, це має покращити комунікацію між нардепами та виборцями.
Він зазначив, що наразі на меті – новий сайт Верховної Ради та додаток для мобільних пристроїв.
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Олександр Корнієнко повідомив, що там буде:
- доступ до основних законів і новин;
- можливість отримати інформацію, звідки беруться закони, звідки експертиза знаходить, як законопроєкти потрапляють у комітети, як їх обговорюють.
Це банальні речі, зрозумілі для найпростіших інтернет-магазинів, але для Ради це поки що космос,
– продовжив віцеспікер.
Скільки коштуватиме смарт-парламент
До слова, заступник глави Ради відмовився уточнювати, в яку суму така модернізація обійдеться платникам податків, наголосивши, що у парламенті є "багато невикористаних грошей".
"Треба вирішити, що робити з грошима, які виникають внаслідок того, що депутати не голосують по поправках, або не ходять на засідання комітетів, або не голосують закони", – сказав він.
Як результат ми маємо чималий щомісячний "фонд" із десятків мільйонів гривень, заощаджених на заробітній платні,
– додав Олександр Корнієнко.
В Україні працює додаток "Дія": коротко
В Україні для діджиталізації держпроцесів створили додаток "Дія". Якщо розшифрувати абревіатуру, то вийде "Держава і я". Наразі для громадян доступні:
- Електронний паспорт;
- Електронне водійське посвідчення;
- Автоцивілка;
- Студентський квиток;
- Військовий квиток;
- Закордонний паспорт;
- Штрафи на авто;
- Сертифікат про вакцинацію.