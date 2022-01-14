Це понти, – Яковенко про заяви Росії щодо відсутності підстав для нових переговорів зі США

У Кремлі заявили, що не бачать підстав для нового раунду перемовин зі США. Однак у такий спосіб російська сторона лише набиває собі ціну.

Про це заявив російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу. Скоріш за все, такі заяви є певним ходом російської влади, тому загалом ця історія є змішаною.

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За словами Яковенка, без демонстрації опозиції до США "путінська" Росії втрачає головну ознаку свого іміджу. Однак її представники нікуди не дінуться і якщо буде потрібно, то вестимуть діалог зі США.

Думаю, що це "понти", висловлюючись їхньою мовою,

– заявив російський журналіст.

Як зауважив Яковенко, на жаль, зовсім забути про існування країни, яка володіє доволі потужним ядерним потенціалом, неможливо.

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Яковенко про заяви Росії щодо відсутності підстав для перемовин зі США: дивіться відео



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