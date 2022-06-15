Це потрібно Кремлю, – правозахисник пояснив, для чого окупанти нещадно гатять по Донеччині

Росіяни продовжують нещадно обстрілювати Донецьку область. Вони вчергове вдаються до провокацій, які вигідні Кремлю.

Коли окупанти почали обстрілювати Донецьку область, зокрема місто Хрустальне, у них знову почалася примусова мобілізація. Три тижні тому росіяни зменшили тиск. Про це в ефірі 24 каналу сказав правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський.

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"Сьогодні мобілізація знову почалася. Їм же треба придушувати місцеве населення, якось пояснювати, чому це відбувається. Тому вони обстрілюють Луганськ, Донецьк та інші міста. Розпочинають примусову мобілізацію, збільшуючи чисельність гарматного м'яса для активізації бойових дій на інших напрямках на Донбасі", – зауважив спікер.

Жінки протестують

За словами Лисянського, жінки активно протестують, тож провокаціями окупанти намагаються їх зупинити.

Коли жінки знов розпочнуть протестувати, вони казатимуть: "Ось бачите, Донецьк горить, Луганськ горить, нас обстрілюють". Насправді вони обстрілюють самі себе,

– пояснив Павло.

Кремлю потрібно сіяти паніку

Крім того, обстріли вигідні Кремлю, щоб сіяти паніку. Мовиться, зокрема, про таких спікерів, як Медведєв. Так, пропагандистам потрібно щось показувати, адже мобілізація йде не лише в ОРДЛО, а й в Росії.

"Наразі їм немає чого показувати. В очах людей вони – агресори, негативні персонажі за соціологією та політологією. Для цього вони роблять такі провокації, аби хоч якось себе виправдати", – пояснює Лисянський.

Спікер додав: відсоток людей, які розуміють, що б'є не Україна, безперечно, є та був. Однак він не перевищує більшість мешканців тимчасово окупованих територій.

Варто згадати, як почалася війна. Спершу росіяни вдарили по Донецьку, згодом по Ростовській області. А потім Лукашенко приїхав до Путіна й почав розказувати, що "якби не почалося, Україна почала б обстрілювати наші території",

– підсумував правозахисник.

Росіяни обстрілюють Донеччину: останні новини

У ніч на 14 червня окупанти знову вдарили по регіону. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Вщент зруйновано 3 будинки, ще 29 – пошкоджені.

Російські загарбники руйнують інфраструктуру Донеччини з усіх можливих видів зброї. Ворог атакує позиції наших військових та населені пункти з артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган", а також – завдає ракетних ударів.

14 червня військові країни-агресорки обстріляли Вуглегірську ТЕС, що на Донеччині. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа.

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