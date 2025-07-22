"Це повернення до Конституції": Малюк прокоментував закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП
- Василь Малюк прокоментував закон 12414, зазначивши, що НАБУ та САП продовжують існувати, і закон не ліквідує їх незалежність.
- Малюк наголосив, що закон ухвалено для посилення системи стримувань і противаг, щоб органи не перетворились на "монстра".
Василь Малюк виступив на брифінгу, де прокоментував закон 12414 про НАБУ та САП. За словами очільника СБУ, ніхто нікого не ліквідував.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Як в СБУ пояснюють події довкола НАБУ і САП
Ліквідація незалежності НАБУ та САП викликала резонанс у суспільстві. У кількох великих містах люди вийшли на протест. Мова про Київ, Львів, Дніпро й Одесу.
Втім, Василь Малюк вважає, що закон 12414 знаменує собою "повернення до Конституції". А НАБУ і САП при цьому мають зберегти незалежність.
Ми живемо в правовій державі? Я кажу – в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені: там те, що вони голосували, – то питання нардепів, і краще вам запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі,
– висловився глава СБУ.
Малюк наголосив що НАБУ і САП не ліквідовані, ці органи продовжують існувати.
За його словами, закон 12414 ухвалили для "посилення і певної системи стримувань і противаг", а для недопущення такої ситуації, за якої орган "перетворився б на монстра".
Також очільник Служби безпеки переконаний, що порядним прокурорам НАБУ буде корисним досвід Руслана Кравченка, з яким тепер вони працюватимуть.
"Я думаю, вони тільки в захваті будуть, якщо генпрокурор підкине їм якісь свіжі ідеї, виходячи зі свого досвіду. Він, на відміну від них, підтримував обвинувачення Януковича", – завершив Малюк.