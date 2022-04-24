Це повне безглуздя, – Лещенко про інформаційні "вкиди" росіян щодо хіматаки в Одесі

Російські інформаційні агенства продовжують поширювати фейкові "вкиди". Посилаючись на міноборони загарбників, вони повідомили, начебто українські спецслужби готують провокації із застосуванням хімічної зброї.

Як зазначили російські пропагандисти, мовиться нібито про порт "Південний" в Одесі. У брифінгу за 24 квітня Сергій Лещенко відповів на ці інформаційну "вкиди".

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Лещенко пояснив, навіщо росіяни поширюють такі фейки. Вони самі бомблять цивільну інфраструктуру в Україні і намагаються звинуватити у цьому українську сторону.

Нібито українцям немає чого робити, лише бомбардувати свої ж склади і кораблі, щоб потім звинувачувати росіян. Це повне безглуздя. Ми точно таким не займаємось, бо ми свої ресурси вміємо рахувати,

– підкреслив журналіст.

Нагадаємо, російське міністерство оборони 23 квітня заявило, що Сполучені Штати нібито планують влаштувати провокацію із застосуванням хімічної, ядерної чи біологічної зброї із метою звинувачення у цьому росіян.

Повний брифінг Сергія Лещенка за 24 квітня: дивіться відео