Це приниження, – кіборг Костенко про прибуття начальника генштабу Росії до Ізюма

Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов особисто прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма на Харківщині, щоб командувати ними. Це не додає авторитету ні російській армії, ні безпосередньо цьому генералу.

Про це заявив військовий, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Герасимов стратегічно не виконав тих надій, які покладав Володимир Путін, розв'язавши повномасштабну війну проти України.

Російський президент бачить, що їм досить важко вдається просуватися Донеччиною, а до 9 травня потрібно показати якусь "перемогу".

Буває, що коли є найбільша загроза на певному напрямку, то можна відправити туди найбільш досвідченого командира. Однак це не стосується начальника генштабу, у якого крім цього напрямку, є ще кілька інших. Його принизили таким чином,

– розповів Костенко.

Водночас такий крок свідчить, що у російської в Україні не усе гаразд.

Яка ситуація на Ізюмському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, Росія зосереджує основні сили на Ізюмському напрямку.

До Ізюма окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Усе для того, аби посилити угруповання, яке наступає.

Росіяни мають на меті вийти на міста Слов'янськ та Краматорськ. Туди вони рухаються з півночі зі сторони Ізюма.

Костенко прокоментував прибуття Герасимова до Ізюма: дивіться відео