Це про свободу, про майбутнє, – Зеленський відреагував на заборону США імпорту російської нафти
Володимир Зеленський наголосив, що заборона на імпорт російської нафти до США послабить державу-терориста. За його словами, зокрема економічно, політично та ідеологічно.
Відповідну заяву президент зробив під час свого відеозвернення до українського народу 8 березня.
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Це про свободу, це про майбутнє, про те, куди буде рухатися весь світ,
– сказав глава держави.
Володимир Зеленський також зазначив, що заборону на імпорт нафти та газу вводить і Велика Британія. Він подякував Борису Джонсону за принциповість.
Зеленський відреагував на заборону імпорту російської нафти: дивіться відео
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