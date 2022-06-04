Це просто тварини, – Гайдай пояснив, кого найбільше бояться жителі Луганщини

Зараз Росія відправляє на війну в Україну громадян з віддалених куточків Росії, зокрема бурятів тощо. Люди, які перебувають на тимчасових окупованих територіях, їх дуже бояться.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти, які наразі прибувають захоплювати Луганщину, поводяться як тварюки.

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Як пояснив Гайдай, військовим з віддалених регіонів Росії абсолютно байдуже на людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Кажуть, це не люди – це просто тварини. Що вони виробляють з місцевим населенням, як вони себе поводять. Просто вони розуміють – вони приїхали, як тварюки, просто захопити територію. Люди для них нічого взагалі, вони зробили свою справу і поїхали у своє Забайкалля,

– розповів Гайдай.

Раніше він повідомляв, що на Сєвєродонецьк росіяни кидають всі резерви – зараз це їхня головна ціль.

Окупанти розстрілюють евакуаційні автобуси

Гуманітарна ситуація в області дуже важка. Людей не можна евакуювати, їм неможливо підвозити гуманітарні вантажі. До прикладу, в Сєвєродонецьк.

Єдині населені пункти, куди можна постачати гуманітарні вантажі, їжу та ліки, це Лисичанськ та Гірська громада. В Гірську громаду автомобілі доїжджають не кожного дня, бо їх обстрілюють дуже часто. Гайдай припустив, що можливо вдасться зробити евакуацію, але тихенько й без розголосу, бо російська армія розстрілює евакуаційні автобуси.

Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, четверо загиблих у Гірській громаді: ситуація в регіоні

Російські окупанти продовжують стирати Луганщину з обличчя землі. Зокрема 3 червня вони вкотре обстріляли Гірське, через що загинули мати з дитиною.

Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського.

Вчора один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. Там перебували батько із сином, які, на щастя, залишилися неушкодженими. Військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька.

У Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої – росіяни отримали підсилення коштом мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Також вони вели наступ у напрямку Устинівки, однак успіху не мали.

При цьому вороги продовжують штурмувати місто. Зокрема російські загарбники намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст.

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