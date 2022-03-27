Це провокувало Росію до ескалації, – Подоляк про довоєнні заяви НАТО про неучасть у війні
27 березня 2022 , 05:28Читать новость на русском
До того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, НАТО заявляло, що не буде втручатися у випадку війни. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що такі заяви лише переконати Росію напасти на Україну.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню FAZ.NET, передає 24 канал.
Важливо Подоляк відповів, коли може бути підписаний мирний договір
Чому вони так рано заявляли, що в разі війни Росії проти України вони не будуть втручатися? Адже це провокувало Росію до ескалації,
– сказав Подоляк.
Він додав, що завдання НАТО – запобігати ризикам війни або боротися з ними. Але члени НАТО відхрещуються від війни в Україні, оскільки це "не їхня війна". Та, за словами Подоляка, війна триває, і це вже уламок Третьої світової.
Інші важливі заяви Подоляка
- Діалог з Росією стає конструктивнішим, але прогрес все ще не такий, на який сподівалися представники від України;
- Україна не погодиться на нейтралітет, а бажає чітких гарантій безпеки, зокрема від США, щоб ця війна не повторилася;
- Підписати мирний договір вдасться тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.
- Для цього світу необхідно продовжувати вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну озброєнням та технікою.
Зверніть увагу – Росія може скоро змінити стратегію щодо України: дивіться відео