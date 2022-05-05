"Це Середньовіччя": росіяни у Маріуполі змінюють дороговкази та повертають "ГАИ"
Джерело:телеграм Маріупольської міськради
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни зруйнували Маріуполь та цинічно вбили там щонайменше 20 тисяч людей. Тепер окупанти намагаються впроваджувати у місті власні "зміни".
Зокрема, загарбники встановлюють нові дороговкази російською мовою. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
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Водночас у місті через дії росіян гуманітарна катастрофа. Людям бракує їжі, води та медикаментів. Однак окупанти на це не зважають та продовжують чинити звірства.
У Маріуполі – Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв'язку,
– розповіли у Маріупольській міськраді.
Повернення "ГАИ"
Також окупанти у Маріуполі разом з колаборантами повернули "ГАИ", яке нібито тепер підпорядковується "міністерству внутрішніх справ" окупованої території Донеччини.
Окупанти у Маріуполі повернули "ГАИ" / Телеграм Петра Андрющенка
"Покращення" кожного дня. Назад в печери стає трендом в Україні", – заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Однак попри усі намагання росіян захопити Маріуполь, він був, є та завжди залишатиметься українським містом.
Нагадаємо, що також у Маріуполі на площі Воїнів-Визволителів, яку окупанти перейменували у Ленінського комсомолу (стара назва до проведення декомунізації), встановили "скульптуру". Тепер там стоятиме чорна бабка з прапором СРСР.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- У Маріуполі під щільним вогнем російських загарбників триває оборона заводу "Азовсталь". Окупанти продовжують застосовувати авіацію, артилерію та піхоту. Ситуація залишається вкрай складною.
- За даними іноземних ЗМІ, наразі у Маріуполі перебувають приблизно 2 тисячі російських окупантів, що в еквіваленті дорівнює двом батальйонним тактичним групам. Решту загарбників перекинули для виконання інших завдань.
- До 9 травня, яке є "особливою датою" для росіян, окупанти намагаються "зачистити" сліди своїх злочинів у Маріуполі та поховати якомога більше вбитих українців. Також вони планують залучити додаткові одиниці техніки для виконання робіт на Старокримському кладовищі міста Маріуполя.
- Росія незаконно відправляє маріупольців на свою територію. Однак перед тим, як відпустити людей, окупанти тримають їх у "фільтраційних таборах". Один із таких є у селі Безіменному. Там чоловіків розмістили у місцевій школі та клубі, яке загарбники перетворили буквально на в'язницю.
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