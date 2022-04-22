Це серйозний жест підтримки, – політолог про повернення дипломатів у Київ

22 квітня 2022 , 19:41
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Деякі країни почали повертати свої посольства до Києва попри війну Росії проти України. За словами експертів, це величезна підтримка для нас.

Таку думку висловив політолог Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, це серйозний жест політичної підтримки України, як держави, нашої влади та українського народу. Окрім того, це спрощує комунікацію і співпрацю з важливих питань.

Тому це важливо, знаково і символічно. І це означає, що ситуація в Києві стає дещо безпечнішою. Проте загрози з повітря таки залишаються, тому розслаблятися не можна,
– заявив Мусієнко.

На його думку, це також означає, що закордонні розвідки не бачать можливості у найближчий час сухопутного наступу росіян на Україну.

Політолог додав, що Велика Британія – це одна з країн, які найбільше підтримують Україну у війні. Зокрема, вони постачають зброю і економічно співпрацюють тощо.

Які країни оголосили про відновлення роботи посольств у Києві

  • Велика Британія заявила, що знову відкриває своє посольство у Києві. Це станеться вже найближчим часом. Тож, їх посол Мелінда Сіммонс незабаром повернеться до української столиці.
  • Бельгія також готується до відкриття свого посольства у Києві. Дипломатична установа припинила свою роботу через тиждень після російського вторгнення. Тепер відомство відновлює роботу і бельгійські дипломати повернуться в столицю.

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Автор: Марія Бондар