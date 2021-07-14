Це ще не кінець, – Семенченка відпустили з-під варти

Солом'янський районний суд 14 липня змінив Семену Семенченку запобіжний захід на домашній арешт. Політика підозрюють у створенні "приватної військової організації".

Сам Семенченко заявив, що "боротьба триває". Рішення суду він назвав "маленькою перемогою у великій війні".

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Зміни запобіжний захід – домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба продовжується,

– зауважив Семенченко.

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