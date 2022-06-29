Це сигнал Путіну, – Краєв про можливий саміт НАТО в Литві

На саміті НАТО, який зараз триває у Мадриді, мають ухвалити важливе рішення, яке стане потужним сигналом для Росії. Мовиться про проведення наступного саміту Альянсу в Литві.

Про це 24 каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зазначив, що таке рішення символічне, оскільки зараз Литва – це держава з найвищою загрозою нападу Росії.

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Потужний сигнал Путіну

Про це розповів журналістам президент Литви Ґітанас Науседа. Офіційно таке рішення ухвалять та оприлюднять за підсумками саміту, однак воно вже узгоджене з партнерами.

Проведення наступного саміту НАТО у Литві – це сигнал Путіну. Мовляв, Захід бачить, що робить Росія, не боїться її й готовий зупинити,

– заявив Краєв.

За його словами, це дуже важливий з точки зору російського наративу сигнал, оскільки зараз Путін погрожує Литві за 3 години вийти на балтійське узбережжя. Водночас балтійські країни лякає ядерним ударом з іскандерів, які розміщені на кордоні.

Саме тому заявити, що Північноатлантичний Альянс збере всіх лідерів НАТО в країні, якій Росія погрожує ядерним ударом – це дуже сміливо,

– зауважив він.

Москва може відступати

Краєв наголосив, що при таких жорстких відповідях Заходу Москва може відступати. Останній яскравий показник цього – ситуація з Фінляндією та Швецією.

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Тоді Вашингтон та Лондон надали їм транзитні гарантії й напряму заявили, що за потреби зупинять Росію, навіть якщо ці 2 країни ще не члени НАТО. Тоді у Кремлі одразу ж відповіли, що в них не було жодних претензій і вони "нічого не мали на увазі".

Серйозну, сильну й навіть жорстку позицію Заходу в Москві відчувають, тому вони можуть почати відступати,

– зазначив Краєв.

Україна показала, як треба

Він наголосив, що НАТО адаптується до тих реалій, які перед ним ставить Росія. Так Альянс дає Москві сигнал, аби росіяни не думали, що можуть погрожувати країнам Балтії чи взагалі будь-кому.

"Після України, після того, як наші Збройні Сили показали, як росіян можна подолати, Захід теж навчився", – підсумував Краєв.

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