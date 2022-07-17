Це сигнал, США не збирається йти з Близького Сходу, – Семиволос про підсумки візиту Байдена

Візит Байдена на Близький Схід точно не є провальним, так вже склалось, що демократам доволі важко вибудовувати зовнішню політику, це скоріше прерогатива республікаців. Демократи ще повинні дотримуватися такого поняття, як принципи і вони не можуть не звертати увагу на права людини.

Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він також зазначив, що коли мовиться про Близький Схід, то саме ці питання стають на заваді.

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"Але в цілому, попри критику, яка лунає в США і з боку республіканської партії і з боку демократів – ті завдання, які ставив перед собою Байден щодо цього візиту, він виконав", – зазначив Ігор Семиволос.

Цей візит став сигналом того, що США не збирається йти із Близького Сходу. Всі плани, які собі хтось малював про Близький Схід без Америки – можуть скасувати,

– каже аналітик.

За словами Семиволоса, це питання йде дещо всупереч попередникам Байдена, тому ж Обамі і частково Тампу, які доклали зусиль, аби піти із Близького Сходу, оскільки вони вважали, що це обтяжує американців.

"Слід зазначити, що Байден це той американський політик, який є найбільш досвідченим у питаннях Близького Сходу. Він займається цим питанням із 70-х років, він дуже добре орієнтується у всіх тонкощах", – додає Ігор Семиволос.

Але треба розуміти, що США не можуть одноосібно вирішити всі питання, які є на Близькому Сході і тому вони реалісти, які виконують мінімальне завдання – об'єднання країн Близького Сходу і не допустити там посилення впливу росії та Китаю, резюмує директор Центру близькосхідних досліджень.

Детальніше про підсумки візиту Джо Байдена на Близький Схід: дивіться відео