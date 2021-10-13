Це сталося в небі над Україною, – у Кремлі цинічно відмежувалися від катастрофи MH17
Джерело:Интерфакс
У Росії відповіли на спільну заяву України і Євросоюзу щодо збитого Boeing, яку вчора ухвалили у Києві. Там у типовій манері відмежувалися від авіакатастрофи, зазначивши, що Росія ні при чому.
Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що повністю не ознайомився із заявою. Втім, переконує, що вона некоректна у пункті щодо Росії.
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"Трагедія сталася над Україною"
Дмитро Пєсков назвав недоречними заклики до Росії взяти на себе відповідальність за збиття літаком над Донбасом. Він апелює до того, що відповідальність має нести та країна, над якою катастрофа сталася, тобто – Україна.
Подібні заклики – вони абсолютно недоречні і недопустимі. Вони неприпустимі, тому що все-таки ця трагедія сталася в небі над територією України,
– сказав Пєсков.
Пєсков додав, що поки не ознайомився із заявою, а судового вердикту за підсумками розслідування катастрофи Boeing немає.Зверніть увагу! Пєсков, як і інші представники російської влади, скромно замовчують факт того, що літак збили російською зброєю. Встановлено, що у нього поцілив російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", що належав 53-й зенітній ракетній бригаді, яка дислокувалася у Курську.
Що саме ухвалили представники ЄС і Зеленський
У великій спільній заяві Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ухвалили 25 пунктів за підсумками саміту. Останній із них стосується збитого малазійського Boeing MH17, у який поцілили терористи.
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Учасники саміту висловили повну підтримку зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед жертвами катастрофи та їхніми родичами. Також закликали Росію відновити переговори і визнати відповідальність.
Ми закликали у цьому зв’язку Російську Федерацію продовжувати тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та Російською Федерацією щодо збиття рейсу MH17, визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17,
– йдеться у спільній заяві.
Головне про збитий Boeing-777
- Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.
- На борту було 298 осіб, усі вони загинули.
- Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.
- Суд розглядає звинувачення проти 4 підозрюваних, серед них: ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР", громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов, громадянин України Леонід Харченко.
- Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака MH17 у 2022 році.