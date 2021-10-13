Це сталося в небі над Україною, – у Кремлі цинічно відмежувалися від катастрофи MH17

У Росії відповіли на спільну заяву України і Євросоюзу щодо збитого Boeing, яку вчора ухвалили у Києві. Там у типовій манері відмежувалися від авіакатастрофи, зазначивши, що Росія ні при чому.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що повністю не ознайомився із заявою. Втім, переконує, що вона некоректна у пункті щодо Росії.

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"Трагедія сталася над Україною"

Дмитро Пєсков назвав недоречними заклики до Росії взяти на себе відповідальність за збиття літаком над Донбасом. Він апелює до того, що відповідальність має нести та країна, над якою катастрофа сталася, тобто – Україна.

Подібні заклики – вони абсолютно недоречні і недопустимі. Вони неприпустимі, тому що все-таки ця трагедія сталася в небі над територією України,

– сказав Пєсков.

Пєсков додав, що поки не ознайомився із заявою, а судового вердикту за підсумками розслідування катастрофи Boeing немає.

Що саме ухвалили представники ЄС і Зеленський

Пєсков, як і інші представники російської влади, скромно замовчують факт того, що літак збили російською зброєю. Встановлено, що у нього поцілив російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", що належав 53-й зенітній ракетній бригаді, яка дислокувалася у Курську.

У великій спільній заяві Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ухвалили 25 пунктів за підсумками саміту. Останній із них стосується збитого малазійського Boeing MH17, у який поцілили терористи.

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Учасники саміту висловили повну підтримку зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед жертвами катастрофи та їхніми родичами. Також закликали Росію відновити переговори і визнати відповідальність.

Ми закликали у цьому зв’язку Російську Федерацію продовжувати тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та Російською Федерацією щодо збиття рейсу MH17, визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17,

– йдеться у спільній заяві.

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