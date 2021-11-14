Це точно не для нас, – Данілов відповів, чи застосовуватимуть зброю проти мігрантів на кордоні

14 листопада 2021 , 18:31
Читать новость на русском

Джерело:

Volynnews

Зброю проти нелегальних мігрантів Україна може застосовувати лише в одному випадку. Якщо небезпека загрожуватиме життю українських прикордонників чи військових.

Після міжвідомчої наради у Луцьку секретар РНБО Данілов заявив, що стріляти в мирних людей тим більше у жінок та дітей, у жодному разі не будуть. Це – неприпустимо. 

Зауважте У ЄС через кризу на кордоні обговорюють запуск 4 статті договору про НАТО: що це означає

Використання зброї проти жінок і дітей це точно не до нас. Використання зброї – це крайній випадок, якщо буде загроза життю наших прикордонників чи військових,
– наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, перша та друга лінія захисту не матиме летальної зброї.

Україна готується до різних сценаріїв

  • Данілов прибув до Луцька. Там у неділю, 14 листопада, відбулася міжвідомча нарада, на якій обговорили питання оборони кордону з Білоруссю. Ситуація там залишається складною.
  • Події на кордоні Данілов схарактеризував як "чергову спецоперацію Росії". Її мета – "розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні".
  • За словами секретаря РНБО, "Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні".
Автор: Мар'яна Бекало