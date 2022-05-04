"Це Україна": жителі Нової Каховки 9 травня планують мітинг з жовтими стрічками

Жителі міста Нова Каховка, що на Херсонщині, яке тимчасово перебуває в російській окупації, продовжують чинити опір ворог. Вони запланували спеціальний мітинг у сакральну для росіян дату – 9 травня.

На 9 травня 2022 року жителі міста на Херсонщині запланували мітинг, головним лозунгом якого стане "Нова Каховка – це Україна". Вони це прагнуть зробити на противагу заходам, які запланували колаборанти.

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Що відомо про мітинг українців

Люди мають на меті вийти на вулиці міста із жовтими стрічками. Організатори заходу вважають, що українців буде значно більше, ніж масовки колаборантів.

Ми виходимо за Нову Каховку. 9 травня окупант хоче святкувати перемогу над містом, але стикнеться тільки зі своєю поразкою,

– йдеться у дописі анонсу заходу у фейсбук.

Організатори мітингу додають, що всі вони закличуть друзів та сусідів і всіх, кого побачать по дорозі на мітинг задля того, щоб "запустити хвилю жовтих кольорів". Використання жовтої стрічки вони пояснили наступним чином:

Для українців – це колір сонця і єдності нашої держави;

Водночас цей колір – символ поразки для окупантів.

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У тимчасово окупованому Херсоні технічним командам нарешті вдалося відновити мобільний зв'язок українських операторів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Проте пізніше ЗМІ повідомили, що у місті знову зникло покриття від Vodafone.

Ворог продовжує тероризувати жителів Херсонщини. На жаль, в регіоні дуже складна гуманітарна ситуація й суттєві проблеми з роботою лікарень. Крім того, будь-які види комунікації по Херсону та області дуже ускладнені.

й суттєві проблеми з роботою лікарень. Крім того, будь-які види комунікації по Херсону та області дуже ускладнені. Зокрема, днями ще й був відсутній інтернет та мобільний зв’язок. Окупанти посилили "фільтраційні" заходи та збільшили кількість блокпостів. Про ситуацію в області розповів перший заступник голови обласної ради Херсону Юрій Соболевський.

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