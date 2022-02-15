Це ускладнить ситуацію в Європі, – ОПУ про заклик Держдуми визнати бойовиків

В Офісі Президента відреагували на схвалення Держдумою звернення про визнання бойовиків. Таке рішення російського парламенту є "ескалаційною дією".

Деталі від Подоляка

Демократична спільнота має негайно відреагувати на вихід Росії з мінських угод на користь бойовиків. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Показовою є неповага до німецької сторони, як до учасниці нормандського формату, виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що у разі, якщо Росія вийде з мінських угод, то це остаточно доведе, що саме вона відповідальна за відсутність прогресу у переговорах щодо припинення війни на Донбасі.

Що відомо про визнання бойовиків

Росія вже 8 років підтримує фейкові республіки на Донбасі. Однак офіційно визнавати їх агресорка не спішила. Ініціативу цього взяли на себе російські комуністи.

14 лютого профільний комітет Держдуми підтримав 2 проєкти постанови про визнання своїх найманців.

15 лютого російський парламент схвалив документ. Тепер його направлять президенту Володимиру Путіну.

У відповідь Верховна Рада підтримала звернення до міжнародних організацій та держав світу з проханням не визнавати "легітимізацію" бойовиків. За відповідну ініціативу проголосував 331 нардеп.

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