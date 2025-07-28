Це вагома заява, – Зеленський у зверненні прокоментував слова Трампа про Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа стосовно президента Росії Володимира Путіна.

Він назвав це насправді вагомою заявою, особливо на тлі зриву Росією мирних зусиль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента.

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Як відреагував Зеленський на заяву Трампа?

Президент України оприлюднив звернення наприкінці 1251-го дня війни, у якому нагадав дії Росії, спрямовані проти цивільного населення. Він звинуватив Москву у зриві мирних зусиль, спрямованих на досягнення миру.

Сьогодні є надзвичайно вагома заява Президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну. Щоночі – удари, постійно – російські намагання зробити Україні боляче,

– сказав він.

На його думку, миру можна досягнути лише, якщо діяти рішуче. Україна разом з партнерами неодноразово наголошувала, що санкції залишаються ключовим елементом, оскільки Москва зважає на такі обмеження та втрати.

"Мир завдяки силі можливий. Україна як і завжди готова максимально продуктивно працювати з Америкою, з Президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент підписав два нових закони

Володимир Зеленський підписав закон, який розширив можливості СБУ. За його словами, він дасть службі більше спроможностей виконувати свої бойові завдання та проводити спеціальні операції. Також є й інший закон.

Я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України,

– заявив він.

Крім того, український президент був у Координаційному штабі з питань військовополонених, де відбулася зустріч, присвячена дню пам'яті про вбитих українських військовополонених захисників в Оленівці у 2022 році.

"Росіяни тоді скоїли одне з найбільших убивств, вибухом і пожежею вони вбили понад 50 «азовців» в Оленівці, ще майже 150 були важко поранені. Абсолютно жахливий злочин. І відтепер щороку українці будуть вшановувати пам’ять усіх наших людей, які були вбиті, які були страчені, закатовані в російському полоні, у російських тюрмах, у російських таборах та на фронті", – наголосив він.