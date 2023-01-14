Це вагомо і те, що потрібно: Зеленський анонсував важливі результати розмови з Сунаком

Володимир Зеленський 14 січня провів телефонну розмову з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Деталі український лідер пообіцяв оприлюднити пізніше.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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Президент України заявив, що під час розмови з прем'єром Британії він обговорив деякі дуже важливі речі.

Деталі будуть пізніше. Але це вагомо. Це справді те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами – тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів,

– наголосив Зеленський.

14 січня британський прем'єр заявив, що хоче підсилити підтримку України й надати танки Challenger 2.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський 3 січня провів переговорив з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили, як наблизити перемогу України у 2023 році. Повідомляється, що сторони погодились активізувати зусилля для наближення перемоги України вже цьогоріч.

Раніше очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією. Повідомляється, що Зеленський і Сунак обговорили постійну підтримку України з боку Британії. Також ведеться робота з надання додаткового озброєння найближчими тижнями та місяцями для забезпечення перемоги України на полі бою.