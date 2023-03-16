"Це вам за драмтеатр": у Маріуполі палає склад окупантів
Джерело:Андрющенко Time
16 березня до тимчасово окупованого Маріуполя завітала "бавовна". Попередньо, горить склад окупантів.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що "Бавовна" завітала до села Малоянисоль Маріупольського району.
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Окупанти підняли в небо авіацію
За словами Андрющенка, жителі села спостерігають масштабну пожежу та чують звуки детонації.
Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні,
– йдеться у повідомленні.
Раніше цього дня у Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Радник мера припускає, що, скоріш за все, це був відгук детонації.
Біля Маріуполя горить склад росіян: дивіться відео
Після вибухів окупанти знов підняли гвинтокрили в бік влучання.
"Це вам за Драм Театр, мраzота. Відплата невідворотня!" – пише радник мера.
Вибухи у Маріуполі: останні новини
- 13 березня в окупованому Маріуполі було чути вибухи. У місті працювала ворожа ППО та була піднята російська авіація.
- За словами радника міського голови населеного пункту Петра Андрющенка, було чути три вибухи. "Бавовна" була в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії "Мелекіне – Білосарайська Коса – Ялта – Урзуф".
- "Бавовна" у Маріуполі була і 11 березня неподалік аеропорту. Згодом загорівся приватний будинок.
- Росіяни спочатку заявили, що був "приліт", а потім сказали, що сталася побутова пожежа. Петро Андрющенко переконаний, якщо окупанти кажуть про "роботу ППО", то це означає, що працюють ЗСУ.
- Крім того, Маріуполь "бавовнило" й у ніч проти 10 березня. На території району було близько 20 вибухів, як повідомляв радник міського голови Петро Андрющенко.