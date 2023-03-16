"Це вам за драмтеатр": у Маріуполі палає склад окупантів

16 березня до тимчасово окупованого Маріуполя завітала "бавовна". Попередньо, горить склад окупантів.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що "Бавовна" завітала до села Малоянисоль Маріупольського району.

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Окупанти підняли в небо авіацію

За словами Андрющенка, жителі села спостерігають масштабну пожежу та чують звуки детонації.

Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні,

– йдеться у повідомленні.

Раніше цього дня у Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Радник мера припускає, що, скоріш за все, це був відгук детонації.

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Після вибухів окупанти знов підняли гвинтокрили в бік влучання.

"Це вам за Драм Театр, мраzота. Відплата невідворотня!" – пише радник мера.

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