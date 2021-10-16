Це виклик для всієї Європи, – Данілов жорстко відреагував на статтю Медведєва

Олексій Данілов заявив, що так звана стаття Медведєва про Україну – це виклик не тільки для нашої держави, а й для всієї Європи. Водночас його дивує відсутність реакції Німеччини на текст.

Секретар РНБО вважає, що після всього написаного німці на офіційному рівні мали б висловитись. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Те, що там (у статті Медведєва – 24 канал) говориться, взагалі виходить за рамки здорового глузду. Коли мова йде дослівно про нацистську Німеччину, про СС – це виклик не тільки для нашої країни, це виклик для всієї Європи,

– сказав Олексій Данілов.

Реакція ОП на статтю

Михайло Подоляк заявив, що стаття Медведєва – це дивний, недоречний, неактуальний текст, який не заслуговує серйозних публічних оцінок.

У коментарі 24 каналу радник глави Офісу Президента зазначив, що колишній президент Росії давно випав з актуальної політичної повістки.

Медведєв абсолютно явно не суб'єкт політики та до нього з великою часткою іронії відкрито ставляться навіть у державних російських ЗМІ,

– сказав посадовець.

Детальніше Випав з актуальної політичної повістки, – ОП про Медведєва та його статтю про Україну

Своєю чергою Олексій Арестович порівняв публікацію з балалайкою, на якій грають давно заїжджені тези пропаганди Кремля.

За його словами, Медведєв не написав нічого нового. У його статті все ті самі тези про "зовнішнє управління", "слабку владу" та "фашистів".