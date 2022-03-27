Це все Україна і треба її захищати, – Марцінків про те, чому опинився на Чернігівщині

Руслан Марцінків потрапив під ворожий обстріл на Чернігівщині. Міський голова Івано-Франківська віз гуманітарний вантаж до обласного центру.

За його словами, чітко було видно, що їдуть не військові, пише 24 канал. Втім, росіянам байдуже, вони обстрілюють мирне населення.

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Чому мер Івано-Франківська їхав до Чернігова

Марцінків пояснив, що він та інші чоловіки везли у Чернігів важливий вантаж, зокрема – їжу та генератори. Вони потрібні для того, щоб у місцевій лікарні було світло. Втім, окупанти не дали можливості туди доїхати.

Мені дуже важливо було підтримати саме й поїхати у Чернігів. Хоча я мер західного міста, але це все Україна й потрібно її захищати,

– пояснив він.

"Дякую військовим. Якби вони не прийшли на поміч, то мене з хлопцями вже не було б", – зазначив чиновник. Він розповів, що вантаж, на щастя, дістався Чернігова – його вдалося передати через наших захисників.

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