На це є історичні підстави, – Стефанішина про евакуацію дипломатів на тлі агресії Росії
Джерело:24 канал
Через загрозу вторгнення Росії в Україну деякі країни рекомендували евакуювати з нашої держави сім'ї своїх дипломатів. Однак для цього є історичні підстави.
Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Наприклад, треба усвідомлювати, яка риторика та градус уваги до ситуації в Україні зараз є у США.
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За словами Стефанішиної, коли Джо Байден або Ентоні Блінкен заявляють, що військовий сценарій є у планах Росії, перемовини на всіх рівнях дають Україні підстави вважати, що цей сценарій не втілиться. Однак є внутрішній контекст – США зобов'язані ухвалювати такі рішення.
Для цього є певні історичні підстави й законодавство, ухвалене Сполученими Штатами,
– наголосила вона.
Втім, як розповіла віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції, в Україні засмучені, що таке рішення є публічним. Воно не сприяє припиненню паніки в українців та тлі ймовірного наступу Росії.
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Що цьому передувало
- Росія може розпочати масштабне вторгнення в Україну. На тлі ймовірної ескалації іноземні посольства рекомендували евакуювати своїх дипломатів.
- США першими заговорили про евакуацію з України через загрозу повномасштабного вторгнення. Водночас у посольстві запевнили, що причин для паніки через відповідне рішення немає.
- У Держдепі США наголосили, що рекомендації американцям покинути Україну не означають, що Росія нападе.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств країн-партнерів. У ньому українське відомство закликало не поширювати паніку через ймовірне вторгнення Росії.
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